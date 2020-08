Real Sociedad, David Silva positivo al coronavirus

David Silva, il grande sogno della Lazio passato poi improvvisamente alla Real Sociedad quando sembrava davvero tutto fatto, è risultato positivo al tampone. Nel giorno della presentazione con la sua nuova squadra, l'ex Manchester City, non si potrà aggregare ai compagni per la preparazione. Ecco il comunicato della società spagnola:"La Real Sociedad informa che David Silva è risultato positivo al test effettuato questa mattina alla Policlínica Gipuzko, dopo che era risultato negativo a quello effettuato a Gran Canaria. Ha viaggiato in volo da Bilbao ed è arrivato nella nottte a San Sebastian. Non ha ancora salutato i nuovi compagni e al momento è asintomatico e isolato, il caso è stato comunicato alle autorità". Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Agosto 2020, 19:49



