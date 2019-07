Daniele De Rossi si allena con Francesco Totti prima di volare in Argentina

De Rossi al Boca Juniors, giornalista lo critica in diretta e si spoglia: «Abbiamo lo stesso fisico»

Martedì 23 Luglio 2019, 11:13

è pronto per volare in Argentina e iniziare un'avventura, quella col, che si preannuncia già breve ma intensissima. Prima di partire, però, il centrocampista di Ostia, che compirà 36 anni domani, sta sfruttando ogni momento libero per trovare la forma fisica migliore. E per farlo, si è unito all'ex compagno di squadra e amicoÈ proprioa documentare il tutto su Instagram Stories: l'eterno numero 10 della Roma, infatti, ha postato un video in cui corre in compagnia di, del figlio Cristian e di altri amici. Una corsa in pineta per restare in forma, mentre il sottofondo musicale scelto da Totti per il breve filmato è quello del brano Ocean di Karol G.A Buenos Aires, sponda Boca, tutti attendono con ansia l'arrivo di. Un calciatore e un uomo unico nel suo genere, che ha fatto una scelta davvero insolita. Anche, in un audio, ha voluto dare il benvenuto al centrocampista lidense: «Daniele, non ti conosco benissimo personalmente, ma sappi che qui puoi stare tranquillissimo, sia per il Boca che per me. Ti vogliamo subito, vieni qua! Sappi che tu che indossi la maglia del Boca è un miracolo, come il sangue di San Gennaro. Ci vediamo presto, ti mando un bacio e ti aspettiamo!».