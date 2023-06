Coppa dei Canottieri, Roberto Mancini incanta con una doppietta: che esordio per il ct azzurro

ROMA – Nemmeno il ct della Nazionale Italiana di Calcio Roberto Mancini ha resistito al fascino della Coppa Canottieri così il 'Mancio' è sceso in campo con la maglia del Circolo Canottieri Aniene per l’esordio dell’Over 60 con il Circolo Tennis Eur nella kermesse in corso al Circolo Canottieri Lazio.

Così come ai tempi di Sampdoria e Lazio, Roberto Mancini con la sua eleganza ed i suoi colpi di classe ha deliziato gli spettatori che hanno potuto godere dei numeri di un campione che ancora oggi è capace di strappare applausi. Al ct azzurro sono bastati due minuti per segnare il primo goal (finirà la sua gara trionfale con una doppietta), in un match che l’Aniene ha condotto in porto con decisione (6-1 il risultato finale), respingendo gli attacchi di un coriaceo Circolo Tennis Eur. Con l’immancabile numero 10 sulle spalle il 'Mancio' ha dimostrato un eccellente stato di forma, dispensando assist da navigato metronomo del Calcio a 5 e un tacco al volo che ha strappato gli applausi del pubblico ancora oggi estasiato dai suoi numeri. Per Mancini si è trattato di un ritorno nella “Fossa” dove, venti anni fa subito dopo la vittoria dello scudetto con la Lazio, scese in campo con la casacca del Circolo Canottieri Roma. Esordio con vittoria dunque per Mancini che lunedì 26 giugno alle 20 sfiderà i padroni di casa del Canottieri Lazio per poi chiudere il girone con la sfida allo Sporting Club Eur in programma il 5 luglio alle 20.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 21:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA