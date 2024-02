Real Madrid, magia di Brahim Diaz stende il Lipsia. Super Man City: 3-1 a Copenaghen. Ancelotti e Guardiola vedono i quarti. Oggi Lazio-Bayern

di Redazione web

Real Madrid e Manchester City vincono in trasferta l'andata degli ottavi di Champions League e ipotecano - come da pronostico i quarti. Oggi, mercoledì 14 febbraio, si giocano Lazio-Bayern all'Olimpico e Psg-Real Sociedad al Parco dei Principi. La prossima settimana vanno in campo le altre 8 squadre, con Inter e Napoli.

Lipsia-Real Madrid 0-1

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti si impone 1-0 a Lipsia contro i tedeschi nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo un primo tempo senza occasioni importanti anche se le merengues hanno provato maggiormente con Kross, Vinicius e Brahim Diaz ad impensierire Gulacsi. Poi ad inizio ripresa, al 48', arriva la rete del vantaggio del Real con una perla di Brahim Díaz che salta tre avversari sulla destra, si accentra e con un tiro di sinistro da centro area manda il pallone sotto la traversa non dando scampo al portiere del Lipsia. I tedeschi provano a reagire con Olmo e Sesko ma è bravo Lunin a sventare. Il Lipsia spinge alla ricerca del pari ma si scopre e al 72' il Real va vicino al raddoppio con Vinícius Júnior che colpisce il palo con un tiro preciso da centro area, poi Brahim Díaz non riesce a ribadire in rete. Il Lipsia alza i ritmi e mette in apprensione il portiere di Ancelotti con le conclusioni di Simons e Sesko che all'81' approfitta dell'infortunio di Brahim Diaz, si invola verso la porta e concludere ma è bravo Lunin a deviare in angolo. Furiosi i giocatori del Real che non hanno preso bene la mancanza di fair play. Al 94' ultima occasione con il tentativo fallito di Joselu che spreca il raddoppio.

Copenaghen-Manchester City 1-3

Il Manchester City di Pep Guardiola rispetta il pronostico e va a vincere 3-1 con i gol dei De Bruyne, Bernardo Silva e Foden a Copenhagen nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Un successo però più sofferto del previsto per gli inglesi. Protagonista della sfida il rientrante De Bruyne, subito decisivo. Il City infatti parte forte e al 10' passa grazie a De Bruyne che con un tiro di destro che trova l'angolino in basso a sinistra.

Lazio-Bayern (mercoledì inizio ore 21)

All'Olimipico la Lazio affronta il Bayern Monaco per la gara di andata degli ottavi di finale. Maurizio Sarri ripone le sue speranze nei giocatori più importanti della rosa, quelli che devono scrollarsi di dosso un po' di ruggine e dimostrare la loro centralità: Ciro Immobile e Felipe Anderson. I due negli scorsi mesi hanno giocato al di sotto delle aspettative e, in una sera come quella di domani, devono tornare a splendere tra le stelle.

Probabili formazioni

La Lazio continua a rinunciare a Mattia Zaccagni, che non è al meglio della condizione e si allena da solo a Formello. Dubbio anche a centrocampo, dove Vecino potrebbe tornare titolare dopo essere stato utilizzato come riserva in campionato.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.

Indisponibili: Zaccagni.

Diffidati: Patric, Castellanos, Pedro, Guendouzi.

Squalificati: -

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane. All.: Tuchel.

Indisponibili: -

Diffidati: Boey, Davies, Goretzka.

Squalificati: -

