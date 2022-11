Allegri: «Juve, l’obiettivo è centrare l’Europa League» Domani allo Stadium la sfida con il Psg, ultima di Champions

di Timothy Ormezzano

Strappare il pass per l’Europa League per provare a salvare il salvabile di una stagione horror. Ecco la missione della Juventus, che questa sera (ore 21, Sky Sport) affronterà il Psg allo Stadium monitorando il risultato di Maccabi Haifa-Benfica.

C’è da blindare quel terzo posto del girone che dà accesso ai sedicesimi di Europa League. La Vecchia Signora è a pari punti con gli israeliani, ma in vantaggio nella differenza reti: un pareggio o una vittoria del Maccabi obbligherebbe i bianconeri a ottenere almeno lo stesso risultato contro Messi e Mbappè. «Dobbiamo fare la partita giusta, perché vogliamo andare in Europa League - ordina Allegri -. Servirà una prova intelligente e attenta. Lo Stadium sarà sold out. E la Juve è nata per vincere, non per divertire».



Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Novembre 2022, 19:56

