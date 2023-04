Champions, il quarto posto in Serie A può non bastare: tutte le combinazioni

di Fabrizio Ponciroli

L’Italia ha portato ben cinque squadre nelle semifinali delle tre competizioni europee: Milan e Inter in Champions League, Juventus e Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference League. Un evento straordinario che potrebbe anche sconvolgere radicalmente i verdetti del campionato di Serie A. Sono diverse le possibili combinazioni, andiamo a vederle caso per caso, basandosi sulla classifica attuale della Serie A che, al momento, vede il Napoli primo e in attesa di festeggiare lo Scudetto (78 punti), seguito da Lazio (61), Juventus (59 ma con il rischio che le vengano tolti punti a fine stagione), Milan e Roma (56), Inter (54) e Atalanta (52). Senza dimenticarsi della Fiorentina, attualmente decima (42 punti).

Napoli

Il Napoli, ormai prossimo a dare il via ai festeggiamenti per la conquista dello Scudetto, non deve rendere conto a nessuno. Il prossimo anno, sarà nella lista delle squadre italiane che parteciperanno alla Champions League 2023/24, senza dover attendere l’esito delle varie competizioni europee ancora in corso.

Lazio

La squadra di Sarri, fuori da ogni competizione europea, deve avere un solo obiettivo: finire il campionato tra le prime tre per essere certa, al 100%, di disputare la prossima Champions League. Come vedremo, chiudere al quarto posto potrebbe anche comportare dei rischi.

Juventus

Il regolamento dell’Europa League parla chiaro: chi vince la seconda manifestazione europea per club, ha diritto a partecipare alla successiva edizione della Champions League. Se la Juventus dovesse vincere l’Europa League e non finire il campionato tra le prime quattro, diventerebbe la quinta squadra italiana in Champions League, a prescindere dalla sua posizione finale in campionato. Nel caso in cui, invece, vincesse l’Europa League ma finisse il campionato tra le prime quattro, non ci sarebbe l’aggiunta di un quinto club italiano tra le qualificate alla successiva Champions League. Avendo perso l’accesso alla finale di Coppa Italia, la Juventus, non ha l’opzione B, ovvero qualificarsi all’Europa League (nel caso non dovesse vincerla) da vincitrice della Coppa Italia.

Milan

I rossoneri hanno due modi per conquistare la Champions League: terminare tra le prime quattro (sperando che l’Inter non vinca la Champions League o una tra Juventus e Roma non trionfi in Europa League) o vincendo la Champions League. In questo secondo caso, a prescindere dalla sua posizione finale in campionato, sarebbe certa di essere nella fase a gironi della massima competizione europea il prossimo anno.

Roma

Quanto scritto per la Juventus, vale esattamente allo stesso modo per la Roma. Quindi, se la squadra di Mourinho dovesse vincere l’Europa League e non finire il campionato tra le prime quattro, sarebbero i giallorossi la quinta squadra italiana in Champions League. Nel caso in cui, invece, la Roma dovesse vincesse l’Europa League ma terminare il campionato tra le prime quattro, il numero di italiane qualificate alla prossima Champions League resterebbe fermo a quota quattro.

Inter

L’Inter ha diverse opzioni in gioco per quanto concerne l’accesso alle coppe europee. Se vince la Champions League, può anche permettersi il lusso di non terminare il campionato tra le prime quattro. Se non dovesse vincere la Champions League e dovesse posizionarsi fuori dalle prime sei posizioni, potrebbe comunque partecipare alla prossima Europa League vincendo la Coppa Italia.

Atalanta

Al momento è la squadra con meno chances di portarsi a casa il pass per la prossima Champions League e in generale, per partecipare ad una qualsivoglia competizione europea. La Dea deve augurarsi che le italiane falliscano in Europa e cercare di chiudere il torneo nazionale il più in alto possibile. Solo un finale di campionato straordinario e una debacle delle italiane in Europa può aiutare l’Atalanta.

Fiorentina

Attualmente decima in campionato, la Fiorentina ha comunque ottime chances di entrare in Europa il prossimo anno. Vincendo la Conference League avrebbe diritto, da regolamento, di partecipare alla prossima Europa League, direttamente dalla fase a gironi. La Viola ha anche la possibilità di entrare in Europa League vincendo la Coppa Italia. Attenzione, la squadra sconfitta in finale di Coppa Italia non ha più diritto al pass per l’Europa League anche nel caso in cui la squadra vincitrice sia già qualificata per la Champions League o l’Europa League.

Il caso limite: quarto posto in Serie A ma niente Champions

Cosa accadrebbe se Milan o Inter dovessero vincere la Champions League e, contestualmente, Juventus o Roma dovessero alzare al cielo l’Europa League ma le vincitrici dei rispettivi trofei non dovessero terminare il campionato tra le prime quattro? In questo caso, se una tra Juventus o Roma arriva quinta e vince l'Europa League e una tra Milan e Inter arriva sesta e vince la Champions League, le squadre italiane con il pass per la prossima Champions League saranno cinque ma con questo criterio, ovvero qualificate le prime tre della classifica finale del campionato più i due club vincenti in Europa (resterebbe fuori la quarta classifica in Serie A che andrebbe a giocare in Europa League). Questo perché il regolamento UEFA parla chiaro: un Paese non può avere più di cinque squadre in Champions League.

Ecco i casi in cui l’Italia potrebbe avere cinque squadre in Champions League il prossimo anno

Se la Juve vince l'Europa League e non finisce tra le prime quattro: cinque squadre

Se la Roma vince l'Europa League e non finisce tra le prime quattro: cinque squadre

Se il Milan vince la Champions League e non finisce tra le prime quattro: cinque squadre

Se l'Inter vince la Champions League e non finisce tra le prime quattro: cinque squadre

Se Milan/Inter vince la Champions League e Juventus/Roma vince l’Europa League ma nessuna delle due vincitrici finisce tra le prime quattro: cinque squadre

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Aprile 2023, 18:46

