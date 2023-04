Napoli-Salernitana posticipata a domenica: è ufficiale. Il nuovo orario della partita per la festa scudetto

Adesso è ufficiale. Napoli-Salernitana si giocherà domenica alle 15:00. Il derby campano che potrebbe incoronare i ragazzi di Luciano Spalletti campioni d'Italia è stato spostato. La partita cambia data. È stata rinviata per facilitare i possibili festeggiamenti per lo scudetto. Questa la decisione presa dal Casms, che ha disposto lo slittamento della sfida per ragioni di ordine pubblico in vista dei possibili festeggiamenti per il tricolore nel capoluogo campano.

Napoli in festa dopo la vittoria a Torino: in migliaia per l'arrivo della squadra a Capodichino, Osimhen e Kvara sul tetto del bus

Napoli, scudetto vicinissimo. Raspadori punisce la Juve. La squadra di Spalletti prepara la festa. Ecco quando può arrivare il terzo tricolore

La partita, inizialmente prevista per sabato 29 aprile alle ore 15:00 allo Stadio Maradona, verrà posticipata di un giorno e si giocherà domenica 30 aprile alle ore 15:00. L'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale, ha dato il via libera per favorire l'organizzazione dei festeggiamenti dei tifosi in città su un solo giorno.

La richiesta

La richiesta dello spostamento dell'incontro, infatti, è partita in principio dal presidente della commissione Trasporti del Comune di Napoli, il consigliere Nino Simeone, preoccupato per la tutela dell'ordine pubblico in città. Il rischio infatti sarebbe stato quello di scatenare una festa Scudetto lunga due giorni: per incoronare il Napoli campione d'Italia infatti, oltre alla vittoria contro la Salernitana, serve anche un pareggio o una sconfitta della Lazio impegnata in casa dell'Inter domenica alle ore 12:30. Per questo motivo il Comune di Napoli aveva chiesto la contemporaneità dei due eventi, così da contenere i rischi per l'ordine pubblico e tutelare tutti i cittadini.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Aprile 2023, 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA