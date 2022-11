Cataldi si è preso la Lazio: «Il derby? La serata perfetta»

di Enrico Sarzanini

Si è preso la Lazio dopo anni di fatiche: Danilo Cataldi è stato un dei migliori nella sfida contro la Roma e ora si gode il suo momento di massimo splendore nel suo, forse, giorno più bello. Romano e laziale ha giocato per la prima volta un derby con la fascia da capitano portando i biancocelesti alla vittoria. Erano anni che sognava un giorno così, dopo stagioni di alti e bassi, di critiche e veleni alla fine ha vinto la sua personale battaglia, regalandosi una giornata che resterà per sempre impressa nella sua memoria. Domenica sera la festa sotto alla Curva Nord, il day after se possibile è ancora più bello per il giocatore che ha raccontato le sue emozioni con un lungo post su Instagram: «Non ho dormito per almeno tre notti – inizia il centrocampista - Non riuscivo a chiudere occhio, immaginavo a come sarebbe potuta andare: la giocata giusta da fare, il movimento, il passaggio». Poi continua: «Per un ragazzo nato e cresciuto nella Capitale come me, quella di ieri non è stata solo una partita. È la partita. Un sentimento che ti scorre nelle vene. Tutto quello che ho vissuto e provato sul campo dell’Olimpico ieri è stato qualcosa di meraviglioso. Unico». Per Cataldi si è trattato della «serata perfetta, degna della più bella città del mondo». «Siamo stati gruppo, abbiamo vinto da famiglia, con un popolo biancoceleste che ci ha aiutato a tirare fuori il meglio da noi stessi», conclude il centrocampista. Ieri intanto esami di controllo al Paideia International Hospital per Immobile che hanno dato esito positivo. Oggi l’attaccante tornerà in gruppo e spera di rientrare già con il Monza.

