Fabio Cannavaro nuovo ct della Cina: prende il posto di Marcello Lippi, ma non lascia il Guangzhou

Adesso è ufficiale: Fabio Cannavaro prende il posto di Marcello Lippi sulla panchina della nazionale cinese. L'ex capitano azzurro è stato nominato nuovo ct per la prossima China Cup. Lo ha annunciato l'Associazione cinese di calcio (CFA). Il tecnico succede, dunque, a Lippi ed allenerà contemporaneamente anche il club del Guangzhou Evergrande. Non è ancora chiaro se l'allenatore italiano sarà ct a lungo termine o ad interim. Marcello Lippi, che si è dimesso dopo la Coppa d'Asia 2019, sarà il consigliere di Cannavaro in questo torneo. «Abbiamo preso la decisione in base all'esperienza personale di Cannavaro, allo stile tattico e alla familiarità con i giocatori», ha spiegato la CFA. La China Cup prenderà il via il 21 marzo a Nanning e la Cina dovrà affrontare la Thailandia nella partita inaugurale. Ultimo aggiornamento: 17:31





© RIPRODUZIONE RISERVATA