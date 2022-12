Da Messi a Goggia, dall’Italvolley al Milan: ecco i campioni del 2022

di Fabrizio Ponciroli

Un anno di sport vissuto intensamente. Dai Mondiali di calcio alla Formula Uno, dallo sci al volley e al MotoGp, il 2023 è stato contrassegnato da eventi e personaggi memorabili, alcuni dei quali resteranno nella storia. Abbiamo cercato di riassumerne i principali.

IL MONDIALE DI MESSI

Nel secondo Mondiale consecutivo senza l’Italia di Mancini, si celebra l’infinito e inimitabile talento di Messi. Dopo aver perso la gara d’esordio con l’Arabia Saudita, l’Argentina si scuote grazie all’erede designato che, a suon di gol (sette, uno in meno del capocannoniere Mbappé) e giocate celestiali trascina l’Albiceleste al suo terzo trionfo alla Coppa del Mondo, battendo in finale la Francia ai rigori. A 35 anni suonati la Pulce corona il suo più grande sogno: vincere il Mondiale.

MILAN, ROMA E NAPOLI DA APPLAUSI

In Serie A è delirio rossonero. Il Milan si aggiudica, in volata, lo Scudetto. Al grido di “Pioli is on fire”, il Diavolo si mette sul petto lo Scudetto, il 19° della propria storia. Lo fa nel segno del talento di Leao, l’uomo che, più di ogni altro, esalta il fantastico gruppo rossonero. C’è gloria anche per la Roma. Guidata da Mourinho, la squadra giallorossa conquista la prima edizione della Conference League. La finale con il Feyenoord è decisa da Zaniolo. La Roma non vinceva un trofeo europeo dal lontano 1960/61. L’ultimo scorcio dell’anno, invece, ha visto il dominio del Napoli di Spalletti, capolista in Serie A.

L’IMPRESA DI BAGNAIA

Al termine di una stagione emozionante, Bagnaia riesce a vincere il titolo di Campione del Mondo della MotoGP. Al termine di un’emozionante rimonta ai danni di Quartararo, l’italiano riporta la Ducati sul tetto del mondo del motorsport dopo ben 15 anni (ultimo successo della casa italiana con Stoner). Bagnaia diventa il primo pilota italiano a laurearsi Campione del Mondo della MotoGP dopo il Dottor Rossi (2009).

IL BIS DI VERSTAPPEN

Inarrestabile. Verstappen vince la bellezza di 15 GP in stagione (record assoluto) e si conferma il re della Formula 1. Dopo un inizio complicato, per colpa della Ferrari di Leclerc, il pilota olandese della Red Bull cambia marcia. Nessuno riesce a tenergli testa, neppure la Ferrari, dopo un grande avvio, perde colpi. Leclerc riesce comunque a chiudere secondo nel Mondiale. Binotto paga più di tutti. Verstappen festeggia il bis e pensa al tris.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 06:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA