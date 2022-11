Caliendo: «Un Mondiale senza Italia è come un’auto a tre ruote. Messi & CR7? Il loro futuro è negli Usa»

di Fabrizio Ponciroli

Antonio Caliendo è stato uno dei più grandi procuratori degli anni Novanta e inizio Duemila. Nella sua scuderia campioni del calibro di Carlos Dunga, David Trezeguet, Maicon, Salvatore Schillaci, Daniel Passarella e Roby Baggio. Oggi si occupa dell’organizzazione del Golden Foot (il prossimo 21 dicembre l’edizione 2022).

Che ne pensa del Mondiale? Chi l’ha impressionata maggiormente?

«Mi è piaciuta la Spagna ma, al momento, la squadra migliore mi pare la Francia. Sono rimasto deluso dalla Germania che mi sembra avere poca qualità».

Quanto pesa non vedere gli Azzurri?

«Innanzitutto penso che l’Italia ci sarebbe dovuta essere. Senza di noi, sembra un’auto con tre ruote. Noi dovremmo esserci sempre al Mondiale, siamo troppo importanti nella storia del calcio».

Serie A in pausa. Favorito il Napoli per vincere lo scudetto?

«Spalletti ha sempre fatto piuttosto bene nella prima fase del campionato. Adesso arriva il dificile, anche se ha un vantaggio consistente. Comunque, credo che il Napoli possa farcela. Quest’anno, proprio grazie alla pausa per il Mondiale, avrà modo di fare una seconda preparazione che potrebbe giovare molto al Napoli».

E le avversarie dirette del Napoli?



