Cagliari-Lazio 1-3, le pagelle: Immobile leggendario (7), Provedel granitico (7). Luis Alberto poco ispirato (5,5)

di Fabrizio Ponciroli

La sfida Cagliari-Lazio è stata vinta dai biancocelesti per 3-1. Gol numero 200 in Serie A per Immobile. Gli uomini di Sarri espugnano il campo dei sardi grazie ad un autogol di Deiola e gol di Immobile e Felipe Anderson. Inutile per i rossoblù la rete di Gaetano.

LE PAGELLE DELLA LAZIO

PROVEDEL 7

Incolpevole sul gol di Gaetano ma evita che faccia doppietta. Per il resto svolge il suo compito in maniera impeccabile Preciso con i piedi.

MARUSIC 6

Si fa trovare pronto, in fase di copertura, soprattutto quando i sardi provano il tutto per tutto nella ripresa. Diligente.

GILA 6

Primo tempo senza particolari preoccupazioni. Nella ripresa ha il suo da fare per fermare le tante folate dei padroni di casa.

ROMAGNOLI 6,5

Quando il Cagliari cambia ritmo, è protagonista di un paio di interventi davvero di grande livello. Sotto pressione, non va in tilt. Ammonito, era diffidato.

HYSAJ 6

Qualche sgroppata delle sue. Si preoccupa più di non lasciare spazio agli avversari. Impegno non in discussione.

GUENDOUZI 6,5

Sempre prezioso in mezzo al campo. Non smette mai di dare il suo contributo. Elemento equilibratore del centrocampo biancoceleste.

CATALDI 6

La sua intensità è utilissima. Lotta su ogni pallone. Gli manca un po' di coraggio quando deve impostare (33' st Kamada 6: pericoloso, colpisce un palo)

LUIS ALBERTO 5,5

Una fiammata nella ripresa sventata da Scuffet. Per il resto non riesce ad incidere con la sua classe. Va troppo ad intermittenza (17' st Vecino 6: rende il centrocampo più compatto.

FELIPE ANDERSON 6

Combina poco fino al gol del 3-1, arrivato anche grazie ad una deviazione. Un gol che pesa tantissimo.

IMMOBILE 7

Schierato dal primo minuto, sfrutta l'occasione facendosi trovare pronto nell'occasione che gli vale il 200° gol in Serie A. Leggenda (17' st Castellanos 6: porta freschezza e fisicità).

ISAKSEN 6,5

Qualche buono spunto. Da una sua conclusione arriva il gol di Immobile. Non ha paura di tentare la giocata (38' st Pedro sv).

SARRI 6

Vince una partita importantissima per rilanciarsi in classifica. La squadra non perde la testa quando il Cagliari attacca a testa bassa. Mentalità importante.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA