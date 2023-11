Megan Rapinoe choc: «Il mio infortunio dimostra che Dio non esiste». Bufera sulla calciatrice, hater scatenati

di Tommaso Cometti

Uno sfogo, comprensibile, che ha generato una polemica incredibile. Megan Rapinoe, calciatrice 38enne della nazionale statunitense, sta affrontando una tempesta mediatica senza precedenti. La diatriba è nata quando l'atleta, dopo un infortunio, ha commentato: «Il mio infortunio dimostra che Dio non esiste». Questa frase è bastata a far infuriare diversi utenti dei social, che l'hanno insultata in modo becero e indiscriminato, come riporta il Daily Mail.

Il caso

La calciatrice si è infortunata sabato scorso, riportando un serio danno al tendine d'Achille: si trattava della sua ultima partita, prima del ritiro.

“If there was a God, this is proof there isn’t”



Megan Rapinoe after getting injured and leaving the game early.pic.twitter.com/QByyJzoltL — OutKick (@Outkick) November 12, 2023

Dopo la sua battuta, gli hater si sono scatenati: c'è chi l'ha accusata di narcisismo e chi, invece, l'ha definita un virus per il suo paese e un orribile essere umano. Un utente ha commentato: «Che perdente».

Megan Rapinoe is proof that Satan definitely exists. pic.twitter.com/UFe3EJpLlN — 🇺🇲 FJHalle 🇺🇲 (@FJHalle) November 14, 2023

BREAKING: Megan Rapinoe says her career-ending injury is "Proof there isn't a God"



Or maybe, just maybe Megan, it's proof there is. pic.twitter.com/B3RpkjrSJu — THE OCpatriot™ (@OCpatriot_) November 14, 2023

Megan Rapinoe thinks that her being injured by an invisible opponent is somehow evidence that God doesn’t exist.



Victim mentality to the bitter end. pic.twitter.com/XmmxMO9sXl — Jason Jones (@jonesville) November 14, 2023

La calciatrice, in realtà, dopo lo sfogo ha saputo affrontare l'infortunio con filosofia: «Mi ha fatto soffrire il fatto che l'infortunio sia avvenuto dopo pochi minuti dal fischio d'inizio.

