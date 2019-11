Morto Bruno Nicolè, il capitano azzurro più giovane di sempre

È morto, a 79 anni, Bruno Nicolè, attaccante del Padova, della Juventus, oltre che di Roma, Mantova, Sampdoria e Alessandria. Ha giocato anche 8 partite, segnando due gol, con la nazionale maggiore e detiene ancora oggi il primato come capitano azzurro più giovane della storia, avendo avuto la fascia all'età di 21 anni e 61 giorni.



«Bruno Nicolé ci ha lasciato. - scrive la Juventus sul web - Una carriera breve, la sua, chiusa quando aveva solo 27 anni con la scelta di entrare nel mondo della scuola e dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica. Una carriera, però, ricca di soddisfazioni, piena di stagioni importanti a partire dal 1956-57 nella squadra della sua città, il Padova, quando fa il suo esordio in Serie A a soli 16 anni (con l'allenatore Nereo Rocco, ndr)».



«L'anno successivo - ricorda ancora il club bianconero - arriva nella Juventus e diventa un elemento importante della squadra che domina il periodo, vincendo 3 scudetti e 2 Coppe Italia. Non solo, nel 1958 entra anche nella classifica del Pallone d'Oro piazzandosi al diciannovesimo posto, primo degli italiani». Mercoledì 27 Novembre 2019, 16:18







