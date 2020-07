Bologna-Napoli, dalle 19.30 La Diretta le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Luglio 2020, 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scendono in campo alle 19.30 Bologna e Napoli, in un match valido per la 33esima giornata di Serie A. Felsinei e partenopei vengono entrambi da un pareggio con identico risultato, 2-2 colto rispettivamente a Parma e in casa contro il Milan nella gara di domenica sera; i rossoblù conservano residue speranze di rientrare nella lotta per un posto in Europa League, mentre gli azzurri guidati da Rino Gattuso inseguono la conquista del quinto posto al momento appannaggio della Roma.(4-2-3-1): Skorupski, Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne All. GattusoFatica decisamente molto il Bologna in casa, dove non ha mai vinto nelle ultime 5 partite, 2 delle quali le ha pareggiate (contro Udinese e Cagliari) per uscire sconfitto invece nelle altre 3 per mano di Genoa, Juventus e Sassuolo; quello contro il Milan è stato il primo pareggio del Napoli dalla 15esima giornata (1-1 con l'Udinese) dopo la quale, prima di incontrare i rossoneri, i partenopei avevano raccolto 10 vittorie e 6 sconfitte.