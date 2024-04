Bologna choc, lungo stop per Ferguson: «Lesione del legamento crociato del ginocchio destro»

di Redazione web

Enorme tegola per il Bologna di Thiago Motta, che si sta giocando la qualificazione in Champions League ma che perderà a lungo uno dei suoi giocatori migliori. Il club felsineo in una nota ha fatto sapere l'esito degli esami al ginocchio di Lewis Ferguson, centrocampista offensivo dei rossoblù, e non sono buone notizie:

Gli esami cui è stato sottoposto Lewis Ferguson in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro hanno evidenziato la lesione del legamento crociato. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico dopo il quale saranno definiti i tempi di recupero

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Aprile 2024, 17:26

