BoboTv, Valentina Cammarata colpevole della rottura tra Vieri e gli ex soci? Chi è la manager 37enne e "l'accusa" di Adani

di Tommaso Cometti

Il rocambolesco epilogo della Bobo Tv continua a incuriosire i fan del programma, rimasti insoddisfatti dalle dichiarazioni di facciata. Ultimamente, c'è un nome che sta facendo discutere: quello di Valentina Cammarata, ceo di Futura Management. La 37enne, secondo alcuni, sarebbe la "colpevole" della fine della partenership tra Bobo Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

Chi è Valentina Cammarata

A prescindere dai presunti contrasti tra i quattro protagonisti, l'indizio che ha condotto al nome della manager è una frase di Cassano, che risale a qualche giorno fa: «Noi tre avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque». La quinta persona, quindi, sarebbe proprio Valentina Cammarata.

Valentina Cammarata, nominata da Forbes come una delle 100 donne di successo nel 2023, ha sempre avuto un ruolo di spicco all'interno del programma: è stata lei, ad esempio, a decidere lo sbarco su Twitch, allora nota più che altro per essere una piattaforma per appassionati di videogiochi. La manager ha già molta esperienza nel mondo del marketing, della comunicazione e della pubblicità, e ciò le ha permesso di fondarenel 2021 Futura management: «Una boutique agency improntata sull’innovazione con tre pilastri fondamentali: management, creazione di format e consulenza aziendale» come l’ha definita la stessa Cammarata in un'intervista.

Inoltre, è proprio Valentina Cammarata che gestirà un nuovo progetto che vedrà protagonisti proprio Bobo Vieri e sua moglie, l’ex velina Costanza Caracciolo e che traghetterà la Bobo tv all’interno della radio tv Serie A che la Lega calcio gestisce con Rds.

Le accuse

Secondo i tre ex compagni di avventura, la "colpa" della manager sarebbe, essenzialmente, una: la decisione di modificare la trasmissione, snaturandola.

Valentina Cammarata non ha ancora risposto alle polemiche, ma sicuramente la fine tragicomica della Bobo Tv continuerà a riservare altri colpi di scena.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA