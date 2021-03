Bayern-Lazio dalle 21 diretta: Inzaghi per l'orgoglio dopo il risultato dell'Olimpico

La Lazio per l'orgoglio, dopo la sconfitta dell'Olimpico. Per passare il turno servirebbe un miracolo sportivo. E forse potrebbe non bastare davanti ai campioni d'Europa e del Mondo in carica. Inzaghi farà anche turnover, adesso è molto più importante il campionato per riuscire a giocarsi, anche l'anno prossimo, la massima competizione europea. Quindi spazio a Muriqi in attacco al posto di Ciro Immobile. Ancora panchina per Caicedo. Dall'altro lato, i tedeschi, vogliono continuare a vincere in Europa. Flick manderà in campo la miglior squadra possibile, guidata, lì davanti, da Lewandowski. Alla viglia qualche dubbio sulla presenza di Neuer, ma portiere dovrebbe essere regolarmente in campo dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Gnabry; Lewandowski. All.: Flick.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi. All.: Inzaghi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA