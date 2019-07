Barella: c'è l'accordo Inter-Cagliari. Juventus, scatta il countdown per De Ligt

Barella-Inter, ci siamo. Oggi, in occasione della riunione di Lega, il club nerazzurro e il Cagliari hanno trovato un accordo sulla base di 45 milioni tra parte fissa e variabile, che verrà definito nelle prossime ore. Dopo una lunga trattativa, il centrocampista sardo può quindi festeggiare: la sua volontà - come ribadito pure la scorsa settimana alla Roma - è sempre stata quella di giocare la prossima Champions League con Antonio Conte in panchina.

Sta per terminare anche la telenovela De Ligt-Juventus. Come da programmi, il centrale olandese si è regolarmente presentato al ritiro dell'Ajax. «Non si darà malato» aveva anticipato ieri notte Mino Raiola, uscito allo scoperto per confermare l'accordo del suo assistito con la Juventus e per mettere pressione ai due club. «Matthijs spera che la Juventus e l'Ajax mostrino la volontà di raggiungere rapidamente un'intesa - le sue parole al quotidiano De Telegraaf-. L'arbitrato? Non è considerato». Con in mano il sì del classe '99 al quinquennale da 12 milioni di euro bonus inclusi, i bianconeri cercano di ottenere un prezzo più vantaggioso e chiudere l'affare sui 60-65 milioni.

Intanto è ufficiale il trasferimento di Krunic al Milan: il neo calciatore rossonero è stato annunciato con un video su twitter.







