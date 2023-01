Atalanta-Salernitana, vittoria da record per Gasperini: 8-2 con doppietta di Lookman, -3 dalla Juventus

Una vittoria travolgente, come non si vedeva da tempo nella storia della Serie A. L'Atalanta di Gasperini si impone sulla Salernitana per 8-2, con un parziale di 5-1 al 45'. In rete ben sette marcatori diversi: Boga, Lookman (doppietta) Scalvini, Koopmeiners, Hojlund, Ederson e Zortea. Per i granata gol di Dia e Nicolussi Caviglia.

I nerazzurri, sesti a 34 punti assieme alla Lazio, infilano il secondo successo consecutivo, rilanciando le aspettative della piazza in chiave Champions League: a sette giorni dalla sfida contro la Juventus, Gasp si porta a -3.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 21:11

