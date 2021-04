Atalanta, vittoria (1-0) e sorpasso. La Juve e Pirlo nei guai

L'Atalanta batte 1-0 la Juventus vincendo la sfida Champions contro i bianconeri valida per la 31esima giornata di Serie A. A decidere l'incontro del Gewiss Stadium una rete di Malinovskyi, con deviazione di Danilo, all'86'. In classifica i nerazzurri scavalcano i campioni d'Italia in terza posizione con 64 punti (4 in meno del Milan) a 62 la Juve. Al 15' destro a giro di Chiesa da fuori area, palla a lato. L'Atalanta risponde con un tiro di Maehle deviato in corner da un difensore. Al 23' occasionissima per la Dea, dopo un triplice scambio la palla arriva a Pessina che tira dal cuore dell'area, la traiettoria termina vicinissima al palo con una deviazione di De Ligt. Al 30' sortita offensiva di Chiellini, il difensore prova un esterno sinistro murato dalla difesa. Quattro minuti dopo errore di Maehle che regala palla a Morata, lo spagnolo con un pallonetto supera Gollini ma un difensore spazza. Percussione di Mckennie sulla destra, Gollini gli chiude lo specchio. Allo scadere Cuadrado serve Chiesa che ha un rigore in movimento, si immola in scivolata Maehle che lo mura. Nel recupero torsione di De Ligt su punizione di Cuadrado, palla alta.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Aprile 2021, 17:08

