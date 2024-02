«Nella Roma tagli ai dipendenti senza tutele, sospesi il capo della comunicazione e due contabili»: cosa succede

di Redazione web

Da qualche tempo, alla Roma si sta mettendo in atto un'operazione di riduzione dei costi perché tra investimenti, monte ingaggi e i costi dei giocatori, la società sta spendendo molto di più di quello che riesce a incassare. Uno dei motivi per cui Lina Souloukou è stata ingaggiata la scorsa primavera, è proprio questo: controllare e tenere a bada i conti del club. Peccato, però, che la manager greca se la starebbe prendendo soprattutto con i dipendenti che non gravavano in modo così oneroso sulle casse della AS Roma, riporta Repubblica.

I tagli di Lina Souloukou

Da quando Lina Souloukou ha preso il comando alla Roma, ha cominciato a mettere in atto tagli su tagli per quanto riguarda il personale del club. Sotto alla sua "mannaia" sono finiti dipendenti che non sono riusciti a tutelarsi per mantenere il proprio posto all'interno della società.

Le ultime tre figure che sono state vittime dei tagli di Souloukou sono il responsabile della comunicazione Luca Pietrafesa e due contabili, uno del reparto amministrazione e uno della tesoreria. I tre sarebbero stati sospesi per "giusta causa". Come riporta Repubblica, infatti, in un caso si tratterebbe della mancata applicazione del decreto Crescita al contratto di un giovane, mentre, in un altro caso, ci sarebbe stata una discussione con il nuovo braccio destro di Souloukou, Arianna Sorrentino.

Il quotidiano, inoltre, scrive che qualche mese fa, proprio nel periodo natalizio, la Roma avrebbe interrotto il contratto con diversi cameramen e tecnici dipendenti della società, sempre per il discorso dei tagli dei costi.

Il nodo dei procuratori

Inoltre, Lina Souloukou ha anche a che fare con i procuratori: c'è chi avanza compensi maturati addirittura nel lontano 2017.

