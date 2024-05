Fabrizio Corona: «Sara ha messo il test di gravidanza nella scatola dei vibratori, mi ha commosso»

di Cristina Siciliano

Sono giorni di gioia per Fabrizio Corona: la fidanzata Sara Barbieri è incinta. Lui 50 anni e lei 24, i due tra alti e bassi, fanno sul serio. Da un po' di tempo desideravano un figlio e finalmente il loro sogno si sta avverando. Il re dei paparazzi diventerà papà per la seconda volta a distanza di 21 anni dalla nascita del primogenito Carlos, frutto del suo matrimonio con Nina Moric.

La 24enne è incinta da poche settimana e il parto è previsto orientativamente intorno a Natale. Ospite del podcast Gurulandia, Corona ha raccontato in che modo la fidanzata gli ha mostrato per la prima volta il test di gravidanza.

Le parole di Fabrizio Corona

«Una bella esclusiva è questa che vi sto per dare - ha esordito Fabrizio Corona al podcast Gurulandia -.

«Lei mi dà la scatola in mano, la apro e vedo il test incinta - ha continuato -. Mi sono commosso lo ammetto. Diventare padre a 50 anni è una grandissima e bella esperienza soprattutto quando hai un figlio di 22. Così almeno Carlos potrà crescere con qualcuno e prendere l'eredità. Ma soprattutto spero che sia una femmina. Io sono molto felice».

Chi è Carlos Corona

Carlos Corona, 21 anni, è il figlio di Nina Moric e Fabrizio. Stando a quanto riferito fa "Corona senior" a Belve, il 21enne soffrirebbe di psicosi acuta transitoria: cioè un disturbo chesi verifica per brevi periodi, inferiori a un mese, e che porta chi ne soffre a percepire la realtà in modo diverso da come è. Carlos si è diplomato all'Istituto di Gonzaga di Milano e il suo desiderio è quello di studiare Lettere e Filosofia all'Università.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA