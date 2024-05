Ragazzina di 11 anni va a scuola con i pantaloncini da basket, i prof la mandano a casa a cambiarsi: «Non è consono»

di Redazione Web

Va a scuola con i pantaloncini ma, non appena entra in classe, i professori la rimandano a casa a cambiarsi, perché il suo abbigliamento «non è consono». È accaduto in una scuola media di Mombretto, in provincia di Milano, dove è scoppiato il caos dopo che la bambina di 11 anni ha raccontato tutto alla mamma, che ha deciso di non rimanere in silenzio.

Cosa è successo

L'11enne si era presentata in classe con dei pantaloncini da basket che, però, sono stati giudicati dai professori troppo corti.

Così è stata rimandata a casa e quando la mamma ha visto la mortificazione negli occhi non ce l'ha fatta e ha deciso di raccontare l'accaduto al Quotidiano Nazionale, al quale ha dichiarato: «I pantaloncini da basket indossati da mia figlia arriveranno al massimo tre dita sopra il ginocchio, non a metà coscia, e non sono attillati.

La donna ha riportato l'accaduto ai rappresentanti dei genitori dell'istituto, con i quali ha scritto una lettera alla preside. «Siamo completamente d’accordo che a scuola si debba avere un abbigliamento consono all’ambiente scolastico - ha concluso la mamma - ma crediamo anche che si debba agire con buonsenso».

La replica della preside

Non si è fatta attendere la risposta della dirigente scolastica della scuola media, che ha dichiarato: «Dopo avere ricevuto la segnalazione della mamma, ho immediatamente chiesto un confronto con i professori per chiarire l’accaduto. Mi è stato confermato che nelle classi era stato largamente condiviso con gli alunni quale fosse un abbigliamento scolastico consono e che i pantaloncini da basket non erano considerati adatti. Mi spiace che la giovane studentessa si sia sentita a disagio, si vede che c’è stata una fatica nella condivisione del dialogo educativo. La mia porta è sempre aperta».

