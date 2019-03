Maradona: «Argentina guidata da inetti, ormai è un film horror»

Il solito Maradona, la solita invettiva contro l'Argentina, stavolta reduce dalla sconfitta contro il Venezuela. «Questa squadra non merita la maglia, le parole di Diego: «L'Argentina? Non l'ho vista, non guardo film horror. Gli inetti che continuano a governare la Seleccion, credevano che avrebbero vinto col Venezuela? Il Venezuela è una squadra preparata e contro l'Argentina ha avuto gioco facile. Continuando così l'Albiceleste non vincerà una partita, mi spiace», ha detto Maradona aggiungendo di sentirsi «molto argentino, ma mi sento con l'altra cucciolata di allenatori e giocatori che non credo la pensino in modo diverso da me. parlo di Ruggeri, Batista, Giusti, Pumpido, Caniggia. La verità è che questa squadra non merita la maglia che indossa. Noi invece ce l'abbiamo tatuata». Poi la stoccata al presidente federale Tapia: «Non so chi sia Tapia, non so se è un professore di matematica o altro, so solo che non ha la minima idea. Mi spiace solo per il popolo argentino che ancora crede a questi bugiardi. Mi dispiace per i giocatori che devono mettere la loro faccia quando non dovrebbero farlo perché ce la dovrebbero mettere i dirigenti. L'unico che salvo è Menotti, ma non parlatemi degli altri perché mi hanno distrutto 15 anni di carriera e di Seleccion. Tutto questo mi rende triste» Ultimo aggiornamento: 19:21





