Arbitri, svolta storica: cade il vincolo territoriale, il romano Doveri dirigerà Verona-Roma

di Redazione web

Svolta storica in serie A. Tra le designazioni per la seconda giornata di campionato, spicca quella di Hellas Verona-Roma, in programma sabato prossimo alle 20.45: a dirigere la sfida del Bentegodi sarà infatti l'arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Cade quindi la preclusione territoriale, con un arbitro romano chiamato ad arbitrare una delle due squadre della sua città. Una battaglia a cui teneva particolarmente il designatore Gianluca Rocchi, che fa cadere di fatto un tabù e apre a nuovi scenari, con altri arbitri romani (come La Penna, Fourneau e Marini) ora potenzialmente designabili per Roma e Lazio.

Proprio Doveri, nato a Volterra e poi trasferitosi a Roma con la famiglia, in un'intervista a Sky Sport aveva già parlato di questa possibilità dicendosi pronto: «Sarei contento di arbitrare Roma e Lazio.Sarebbe un passo avanti a livello culturale».

In passato, l'assoluta eccezione a questo criterio era stata rappresentata dalla designazione del milanese Paolo Casarin, veneto di nascita ma della sezione di Milano, che nel 1977 aveva arbitrato il derby tra Milan e Inter, l'ultimo da avversari per Rivera e Mazzola.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Agosto 2023, 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA