Amantino Mancini: "Con Mourinho questa Roma è da Champions"

di Francesco Balzani

Segnare un gol al derby è eterno, farlo di tacco a 10’ dalla fine è divino. Chiedetelo ad Amantino Mancini, soprannominato il “tacco di Dio” dopo quella rete che nel 2003 consegnò alla Roma la vittoria di una stracittadina tiratissima e suggellata poi dal raddoppio di Emerson. Un gesto epico entrato nella storia dei derby e del brasiliano che al fianco di Totti e compagni vinse due coppe Italia e 1 Supercoppa segnando 59 gol tra cui la perla di Lione in Champions. Oggi Amantino è allenatore del Villa Nova in Brasile.

Se diciamo 9 novembre 2003 cosa le viene in mente?

«E chi se lo scorda, il momento più bello della mia carriera. Quando vidi la palla in rete, mi misi a correre verso la Sud. Sentivo il boato e non capivo niente. Un ricordo indelebile. Fu il mio primo gol in serie A, non potevo scegliere un modo migliore per farlo. Non era uno dei soliti colpi di tacca palla a terra, la palla di Cassano era tesa a mezz’aria».

Non l’unico in un derby?

«Segnai anche nel 2007 in un bel 3-2 per noi. Eravamo una squadra formidabile con Spalletti. Era uno spogliatoio tranquillo, sereno. Non c’erano social, quando finivano le partite o gli allenamenti non si andava su Instagram o Facebook. Ci si prendeva in giro, si parlava, si viveva l’umanità. In campo eravamo guidati da un grande tecnico che oggi domina ancora, e poi c’erano giocatori come Totti, De Rossi, Juan».



Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Novembre 2022, 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA