Wizz Air Venicemarathon, superati i 10mila iscritti: 15 settimane d’allenamento per trasformare un sogno in realtà

di Redazione web

A poco meno di 100 giorni dalla 37^ Wizz Air Venicemarathon 42K-21K-10K del prossimo 22 ottobre, e dopo il sold out della mezza maratona, continua il trend positivo delle iscrizioni anche sulle altre due distanze (42K e 10K) e il traguardo dei 10.000 iscritti complessivi è stato ampiamente superato. Costante è anche la crescita degli atleti stranieri, che si aggirano attorno al 30% degli iscritti.

Da sogno a realtà in sole 15 settimane di allenamento

Siamo, dunque, a 15 settimane all’evento: il momento ideale per preparare una maratona per chi è già un po' allenato. Da lunedì 10 luglio, è partito il progetto di allenamenti ‘Road to 37^ Wizz Air Venicemarathon 42K’, ideato dagli organizzatori della Maratona di Venezia in collaborazione con l’ex azzurro di mezzofondo, tecnico Fidal e coordinatore ‘Top Athletes Venicemarathon’ Andrea Giocondi che proporrà una preparazione di 15 settimane, suddivisa in 4 cicli (introduttivo, estensivo, intensivo e di scarico) e fornirà molti consigli tecnici. Il progetto sarà arricchito anche da tabelle legate alla sfera dell’alimentazione, dell’idratazione e del recupero da parte del dottor Federico Scarso, biologo nutrizionista, esperto in nutrizione e alimentazione dello sport del team ProAction, ‘nutritional partner’ di Venicemarathon. Le tabelle, di allenamento e nutrizionali, saranno tutte pubblicate sui social di Venicemarathon, con cadenza bisettimanale e saranno completamente gratuite e accessibili a tutti.

Correre, divertirsi e fare del bene allo stesso tempo

Anche quest’anno correre la Wizz Air Venicemarathon potrà essere anche un’occasione per fare del bene, grazie al ‘Charity Programm 2023’ che, attraverso il sistema di crowfounding promosso sulla piattaforma Rete del Dono, permetterà a chiunque di poter sostenere nobili progetti benefici.

Anche una sfida aziendale … per fare del bene!

Venicemarathon ripropone la ‘Corporate Cup’, ovvero l’avvincente sfida fra aziende, inserendo però quest’anno una novità: verranno assegnati punti anche per ogni euro versato al Venicemarathon Charity Program. Ogni azienda, quindi, potrà iscrivere un numero illimitato di dipendenti e la classifica verrà stilata sulla base della media della velocità dei partecipanti sia alla 42K, 21K che alla 10K (espressa in minuti al chilometro) di ciascuna azienda. All’azienda con la media più bassa saranno assegnati 2.000 punti, alla seconda 1.900 e a scalare 100 punti per ogni posizione in classifica. Verranno poi assegnati 42 punti per ciascun maratoneta iscritto, 21 punti per ciascun partecipante alla 21K, 10 punti per ciascun partecipante alla 10K e 1 punto per ogni euro versato in solidarietà. Obiettivo dell’iniziativa è: ‘Correre per la Coppa e per fare del bene!’

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA