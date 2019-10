Tiger Woods vince allo Zozo Champions del Giappone ed è record con 82 vittorie

Francesco Totti a Berlino, mostra al figlio Cristian lo stadio in cui diventò campione del mondo

Lunedì 28 Ottobre 2019, 21:02

ha vinto loSi tratta del torneo del Pga tour nel quale ha eguagliato il proprio record di trionfi a quello di Sam Snead, ovvero diinsuperato dal 1965.Il giocatore di golf americano 43enne ha completato le ultime 7 buche del torneo sotto la pioggia, battendo il favorito Hideki Matsuyama con tre colpi all'Accordia Golf Narashino Country Club. Woods ha subito il suo quinto un intervento chirurgico al ginocchio sinistro appena due mesi fa e in Giappone aveva dato il via alla sua 23/a stagione in PGA.«Sono onorato, ho attraversato momenti difficili stando lontano dal campo per diverso tempo. Non è stato facile ma adesso posso dire di essere orgoglioso di aver raggiunto Snead. Un grazie ai miei genitori e a tutte quelle persone che hanno contribuito a rendere tutto questo possibile», queste sono state le parole del campione dopo il riconoscimento.