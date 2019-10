Francesco Totti a Berlino, mostra al figlio Cristian lo stadio in cui diventò campione del mondo

Lunedì 28 Ottobre 2019, 14:05

Quella lontana serata di luglio del 2006 è rimasta nel cuore di tutti noi:ha portato il figlio Cristian all'Olympiastadion di Berlino, lo stadio in cui è diventato campione del mondo con la Nazionale allenata da Marcello Lippi. In vacanza a Berlino, padre e figlio sono infatti andati in visita allo stadio in cui l'Italia salì sul tetto del mondo dopo aver battuto la Francia ai calci di rigore.A quel Mondiale Totti non arrivò certo in condizioni ideali: un grave infortunio subìto pochi mesi prima dell'avventura, mise seriamente in pericolo la sua partecipazione. Ma il capitano giallorosso strinse i denti, recuperò in tempo e finì anche per essere decisivo, agli ottavi di finale contro l'Australia, con un rigore segnato con un tiro all'incrocio che ci regalò il passaggio del turno.All'epoca Cristian era appena nato e aveva pochi mesi: la foto è stata postata da Totti sul suo profilo Instagram, con la didascalia «13 anni dopo» e tre cuori. Ora anche il suo 'erede' Cristian ha potuto dunque vedere quel luogo magico: chissà che un giorno non abbia anche lui qualcosa da raccontare ai propri figli.