Red Bull Ready4Challenge: gli allenamenti firmati da Sofia Goggia e Dominik Fischnaller

Va subito detto che il Red Bull Ready4Challenge è molto di più di un semplice programma di allenamento con Ambassador d’eccezione. È una sfida con se stessi e i propri limiti che vede atleti del calibro di Sofia Goggia, campionessa olimpica di discesa libera, e Dominik Fischnaller, campione di slittino, mettersi in gioco in prima persona per prepararsi ad affrontare una gara fuori dal comune – il Red Bull 400, la corsa breve più ripida al mondo - insieme a tutte le persone che vorranno allenarsi con loro. Presentato in anteprima da Matteo Artina – Dottore in Scienze Motorie e Fisioterapia e Preparatore fisico di atleti professionisti - presso la palestra McFIT di Viale Fulvio Testi, il programma di allenamento Red Bull Ready4Challenge prevede 8 settimane complessive di allenamento a partire dal 6 maggio, composte da 3 workout a settimana che alterneranno esercizi a corpo libero con sessioni di corsa. Al termine delle 8 settimane di allenamento, Sofia Goggia e Domink Fischnaller e tutti coloro che avranno preso parte con loro al programma Red Bull Ready4Challenge non avranno solo potenziato la propria forza e migliorato la propria forma fisica, ma saranno soprattutto pronti per la sfida del Red Bull 400, ovvero 400 metri di corsa in salita che raggiunge il 78% di pendenza e un dislivello di 135 metri, in programma a Predazzo (Val di Fiemme) il 6 luglio.

Sofia Goggia ha voluto commentare così la sua partecipazione: “Trovo divertente e stimolante cimentarmi in qualcosa di nuovo e, questa gara decisamente fuori dal comune, è sicuramente per me una nuova esperienza alla quale affiancherò la preparazione atletica. L’allenamento, mirato e funzionale, mi preparerà per affrontare al meglio i 400 vertical”.



“Anche per un atleta i 400 vertical rappresenta una sfida che mette alla prova mente e corpo. Il mio mantra per questa gara, che avrò il piacere di condividere con tutti i partecipanti,sarà: Maiscoraggiarsi e tenere sempre bene a mente i propri obiettivi!"- Questo invece il pensiero di Dominik Fishnaller.



Nel corso dell’incontro, Matteo Artina ha illustrato il concept alla base del programma che ha contribuito ad ideare: “Red Bull Ready4Challenge è un programma di allenamento pensato per stimolare non solo le persone comuni, ma anche atleti professionisti quali Sofia Goggia e Dominik Fischnaller, a uscire dalla propria “comfort zone” e sfidare se stessi in qualcosa di impensato. In quest’ottica, un evento come il Red Bull 400, in cui bisogna affrontare nel minor tempo possibile un pendio molto ripido per una distanza di circa 400 metri, rappresenta un’opportunità per abbandonare i propri schemi e rituali di allenamento e cimentarsi in una sfida nuova.” “Nel definire il programma di Red Bull Ready4Challenge – ha specificato Artina - ho dovuto tenere presente che la salita è un moltiplicatore di fatica e richiede molto lavoro col tronco, che deve essere forte e preparato in sede lombare, e dei glutei, data la posizione maggiormente inclinata in avanti che sovraccarica proprio questi distretti corporei. La ricerca del minor tempo di percorrenza del percorso spingerà ogni singolo partecipante a spremere al massimo le sue capacità. Sotto fatica ad alta intensità il cuore dovrà sostenere un’aumentata richiesta di ossigeno da parte dei muscoli. Per soddisfare questa richiesta sarà necessario inviare più sangue in periferia e di conseguenza entrerà in gioco proprio l’efficienza della nostra pompa cardiaca.”



Matteo Artina ha poi aggiunto: “Le parole chiave del programma Red Bull Ready4Challenge sono: Alta Intensità; Corsa; Lavoro Muscolare; Frequenza Cardiaca; Tamponamento dell’Acido Lattico. L’Alta Intensità viene raggiunta solo grazie alla ricerca spontanea dello sforzo massimo. E ’il parametro che più di tutti dipende dall’intenzione di ciascun sportivo di spingersi al limite, di cercare la massima velocità o il massimo sforzo. La corsa è un gesto tecnico troppo specifico per non essere allenato adeguatamente. Bisogna correre tanto per rendere lo sforzo il più efficiente possibile. Imparare a mantenere un’adeguata cadenza del passo, il cosiddetto ritmo di corsa, a muovere gli arti superiori coordinandosi al meglio con quelli inferiori,spingere coi piedisul terreno per avere una fase propulsiva efficace. Correre è bello, ma bisogna saperlo fare. A questo proposito, la partnership con Runtastic consente di trarre il meglio da ogni sessione di corsa. Il Lavoro Muscolare: è indispensabile preparare i muscoli allo sforzo che si farà in salita. Le fibre dei singoli muscoli devono essere rinforzate, il muscolo in toto deve diventare più forte, per aumentare “i cavalli” che spingono. Se siete capaci di produrre grandi potenze, il vostro sistema aerobico entrerà in crisi solo all’ultimo e potrete mantenere l’intensità che desiderate per tempi più lunghi.

Prendere parte al Red Bull Ready4Challenge è molto semplice: è sufficiente registrarsi sul sito www.redbull.com/challenge per essere invitati ad unirsi al gruppo chiuso dedicato su Facebook, in cui Matteo Artina condividerà man mano le schede settimanali di allenamento - che saranno corredate da video specifici che vedranno protagonisti Sofia Goggia e Dominik Fischnaller - e sarà di supporto a tutti coloro che prenderanno parte al programma. Inoltre, i tutti i centri McFIT d’Italia, a partire dal 9 maggio e per ogni giovedì fino al 27 giugno, sarà possibile realizzare il 3° workout della scheda settimanale direttamente in palestra, prendendo parte al corso Red Bull Ready4Challenge. Per agevolare l’accesso alla palestra da parte di tutti i partecipanti al programma che non fossero già soci, McFIT offre una speciale promozione che consente di usufruire di un abbonamento open di due mesi nei propri centri al prezzo di soli € 10*. Ma non è finita qui: per tutti coloro che prenderanno parte al programma di allenamento Red Bull Ready4Challenge, è previsto uno sconto sulla quota di iscrizione al Red Bull 400 e inoltre, i quattro partecipanti che si dimostreranno più motivati vinceranno la possibilità di partecipare all’evento, ospiti di Red Bull. Per tutti, infine, la possibilità di testare i frutti del proprio allenamento e mettersi alla prova il 6 luglio a Predazzo (Val di Fiemme) nel Team Red Bull Ready4Challenge, gareggiando accanto a Sofia Goggia e Dominik Fischnaller, supportati dal coach Matteo Artina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA