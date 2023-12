Perugia campione del mondo di volley, battuti 3-0 i brasiliani dell’Itambè Minas. Per i Block Devils è il secondo trionfo di fila

Per il secondo anno consecutivo Perugia è campione del mondo di volley. La Sir Volley Perugia si conferma così sul tetto del mondo. E' arrivato il secondo titolo consecutivo al Mondiale per Clubs, con i Block Devils che dopo il trionfo di un anno fa in Brasile, bissano il torneo iridato grazie al successo di Bangalore, in India. In finale la formazione di Angelo Lorenzetti ha battuto nettamente i brasiliani dell’Itambé Minas (25-13, 25-21, 25-19 i parziali), chiudendo la rassegna mondiale senza aver perduto set.

In questa stagione nella quale la Sir non disputerà le rassegne europee, arriva già il secondo trofeo dopo la Supercoppa conquistata a Biella. E potersi fregiare del titolo di campioni del mondo, conferma le grandi ambizioni della corazzata bianconera. Il torneo bissato da Perugia è negli ultimi anni dominato dalle squadre italiane, con i successi di Perugia (2022 e 2023), Civitanova (2019) e Trento (2018). Dei brasiliani del Sada Cruzeiro l’ultima edizione recente non vinta da un’italiana, nel 2021 subito dopo lo stop di un anno per il Covid.

