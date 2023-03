Margherita Panziera, la campionessa europea di nuoto si è laureata all’Università Link: 110 e lode in Economia

Una studentessa d’oro. Margherita Panziera, quattro volte campionessa europea di nuoto e tra le migliori dorsiste italiane di tutti i tempi, si è laureata brillantemente ieri all’Università degli Studi Link in Economia, indirizzo Marketing and Brand Management.

La Panziera ha discusso una tesi dal titolo “Il ruolo del neuromarketing nel settore sportivo”, riportando una votazione di 110 e lode. “Sono estremamente grata di aver avuto la possibilità di studiare alla Link, in quanto per noi sportivi è molto difficile riuscire a conciliare gli impegni sportivi e quelli universitari”, ha commentato, raggiante, la nuotatrice. “Grazie all’organizzazione proposta ad hoc dalla Link per noi sportivi, sono riuscita a seguire le lezioni come gli studenti tradizionali e questo mi ha permesso di arrivare all’esame con una preparazione più precisa e mirata. Tante università si dichiarano a favore della doppia carriera studente-atleta fornendo esclusivamente supporto economico, quando invece la cosa che più ci serve è il tempo. La Link mi ha dato la possibilità di fare un percorso tradizionale come gli altri studenti ma concedendomi di organizzarmi in base al mio tempo libero dal nuoto”.



E proprio lo sport è uno dei fiori all’occhiello dell’Università degli Studi Link. Oltre ai curricula in Management e politiche dello sport, all’indirizzo in Giurisprudenza dello sport e al master di primo livello in Diritto e management dello sport, l’ateneo dispone di una polisportiva estremamente competitiva in diverse discipline e vanta un rapporto sinergico con il Coni, in virtù del quale molti atleti, anche di grande livello, studiano in ateneo.

Nel 2021 Giovanni Malagò, presidente del Coni, e Pietro Polidori, presidente della Link, hanno firmato il rinnovo del protocollo d’intesa che consente la progettazione, l’organizzazione e la promozione di programmi rivolti alla formazione universitaria di sportivi e dirigenti. “L’aspetto che mi ha maggiormente colpito - ha concluso la neolaureata - è il fatto che le classi sono a misura di studente, ovvero che ci sono corsi con poche persone e questo dà la possibilità al professore di spiegare meglio, approfondendo argomenti in base alle esigenze degli studenti. Alla Link non sei solo un numero di matricola, sei una persona, e questo migliora sicuramente il modo in cui uno studente affronta il percorso scolastico”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Marzo 2023, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA