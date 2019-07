Il fiume per i bambini: I circoli storici della Coppa dei Canottieri lanciano la sfida ai medici e al personale dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù

Luigi Datome: «Tornare alla Virtus Roma sarebbe molto romantico. Ai Mondiali dobbiamo farci trovare pronti»​

Mercoledì 17 Luglio 2019, 12:52

È stato annunciato in conferenza stampa e ora il momento è arrivato. Questa sera nella “Fossa” del, dove si sta disputando la 55ma edizione della Coppa dei Canottieri Zeus Energy (Lungotevere Flaminio 25A), ore 19.30, si terrà laa sostegno della nuova campagna umanitaria della Fondazione Bambino Gesù Onlus: “Frammenti di luce”.Una rappresentanza dei medici e del personale dell’Durante laverranno raccolti i fondi che saranno interamente devoluti all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per sostenere “Frammenti di Luce”, la nuova campagna umanitaria della Fondazione dedicata alla cura di bambini che nei loro Paesi non avrebbero alcuna possibilità di cura, affetti da gravi malattie o feriti da armi da guerra, e all’accoglienza delle famiglie coinvolte nelle lungodegenze.: «La Coppa dei Canottieri è un’istituzione qui a Roma, e durante una chiacchierata con uno dei nostri soci, un medico dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, abbiamo pensato ‘ perché non utilizzare la nostra storia per fare qualcosa di buono?’. Da lì abbiamo lanciato un immaginario guanto di sfida al Segretario Generale della Fondazione Bambino Gesù Prof. Francesco Avallone, che l’ha accolta con entusiasmo. Il nostro obiettivo è quello di rendere questo charity match un evento imperdibile e iconico proprio come la Coppa».: «È per me veramente un piacere che il prestigioso Circolo Canottieri Lazio, unitamente ai Circoli della Coppa dei Canottieri si uniscano alla Fondazione Bambino Gesù per sostenere “Frammenti di Luce”, un progetto di umana solidarietà e di alto valore sociale. Antichi e nuovi sostenitori ci aiutano ad aumentare il numero di bambini svantaggiati, affetti da gravi patologie che riusciamo a far affacciare ad una nuova speranza di vita».