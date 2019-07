Luigi Datome: «Tornare alla Virtus Roma sarebbe molto romantico. Ai Mondiali dobbiamo farci trovare pronti»

Mercoledì 17 Luglio 2019, 09:48

La lunga estate calda di, capitano e colonna dell'Italbasket, passa per il ritiro in vista dei Mondiali. Il cestista di Olbia è pronto a unirsi ai compagni, agli ordini di coach Sacchetti, per una grande avventura azzurra. E intanto si racconta, tra passato, presente e, soprattutto, futuro.«Pensiamo a prepararci con serietà e impegno, per farci trovare pronti. Inizieremo il 22 luglio, manca ancora qualche giorno, una volta a ridosso dell'appuntamento sapremo sicuramente qualcosa in più. L'importante è rendere i tifosi fieri di noi».«Tutti vorremmo saperlo, ma non ci sono bacchette magiche: servono programmazione, lungimiranza, regole da rispettare per dare stabilità e standard precisi al movimento. Mi rendo conto che queste cose sono condivise da tutti, ma più facili a dirsi che a farsi».«Ora mi concentro sul Fener, per continuare uno splendido ciclo. Poi possono succedere tante cose e non mi precludo alcun scenario, anche se so bene che tornare alla Virtus sarebbe molto romantico».«Obradovic mi ha reso un giocatore vincente, ma a farmi crescere come persona sono stati tanti compagni, amici e familiari».«Non sono a fine carriera, ma la prossima sarà la mia diciassettesima stagione da professionista. Avevo tante cose da raccontare e messaggi da trasmettere. Sono molto felice che la mia autobiografia abbia suscitato tanto interesse, vuol dire che il momento era quello giusto».