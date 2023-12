Europei nuoto in vasca corta, per l'Italia altri sei ori e due argenti. Gli azzurri secondi nel medagliere dietro la Gran Bretagna

Trionfano gli azzurri nella giornata finale degli Europei di nuoto in vasca corta: l'Italia vince sei medaglie d’oro e due d’argento. Un record, otto medaglie con cui gli azzurri salgono al secondo posto nel medagliere dietro alla Gran Bretagna. Non arriviamo alle 35 medaglie di Kazan, torniamo a casa con 22 medaglie (una in meno di Gran Bretagna e Francia), ma che sanno di ennesima dimostrazione di forza nel nuoto, non solo europeo.

Tutte le medaglie azzurre dell'ultima giornata

Si comincia con Martinenghi nei 50 rana con Cerasuolo d'argento, mentre il secondo oro di giornata arriva con Mora nei 200 dorso (nuovo record italiano). Poi i trionfi di Quadarella nei 400 stile, Razzetti nei 400 misti e ancora nei 50 rana con Pilato. Il capolavoro si conclude con il trionfo nella 4x50 mista mista e la vittoria di Mora, Martinenghi, Di Pietro e Nocentini. Sfiora l’impresa Alessandro Miressi, che ha vinto la medaglia d'argento nei 100 stile.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Dicembre 2023, 20:17

