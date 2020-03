Coronavirus, la pallanuotista Rachel Whitelegge del Bogliasco lascia l'Italia: «Ho troppa paura, torno negli Usa»

di Nico Riva

, campionessa statunitense della squadra difemminile Bogliasco 1951, ha colto l'invito del presidente degli Usa Donald Trump: cittadini americani, state lontani dall’Italia durante quest'emergenza Coronavirus. «Non riesco a rimanere qui.e i miei genitori sono ancora più terrorizzati. Per questo ho deciso di tornare a casa», ha dichiarato la Whitelegge.Era indecisa da giorni, poi l'invito del presidentee l'insistenza dei parenti l'hanno convinta. «E’ stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I miei parenti mi hanno imposto di partire». Così latornerà a casa a Costa Mesa, California. Si ipotizza per lei anche una ripresa degli studi e dello sport all'Università della California (Ucla). Rachel Whitelegge è nata nel '97, gioca come marcatrice del centro e vanta già numerose partecipazioni con diverse nazionali giovanili statunitensi. Nella, è l’unica straniera: le sue 13 compagne di squadre sono tutte nate e residenti in Liguria. La dirigenza del club ha a malincuore accettato la scelta della giovane americana, non senza una evidenteNe è una prova il lungo post su Facebook, dove si legge: «Ilprende atto con rispetto e stupore della decisione di Rachel Whitelegge di far rientro in patria a causa dell'emergenza. Una scelta personale, comunicata dalla diretta interessata alle compagne nelle scorse ore, dettata dai timori derivanti dalla situazione relativa al diffondersi del CoVid-19. Pur non avendo avuto alcun tipo di contatto con persone affette dal virus, Rachel ha preferito porre fine alla sua esperienza nel nostro Paese. "Siamo molto delusi eda questa inaspettata situazione - commenta il presidente del Bogliasco, Simone Canepa - abbiamo provato a spiegare a Rachel che restando a Bogliasco non avrebbe corso. Abbiamo fiducia nel nostro sistema sanitario e nelle indicazioni che arrivano dalle istituzioni. Quanto alla squadra e agli aspetti prettamente agonistici, la nostra attenzione deve concentrarsi sulla. Questa inaspettata defezione deve fare capire al gruppo che può andare in acqua solo chi è convinto di poter essere utile alla causa. Chi non pensa di esserlo è meglio che si sia chiamato fuori".