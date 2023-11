Running, la nuova frontiera dell'abbigliamento per correre al buio: Brooks lancia Run Visible

di Redazione web

Con l’approssimarsi dell’inverno, le ore di luce diminuiscono sempre più e correre in luoghi poco illuminati diventa routine per molti runner. Secondo un sondaggio condotto da EM Research per conto di Brooks Running su un campione di 5609 runner di tutta Europa, è emerso che il 65% degli intervistati corre regolarmente in condizioni di scarsa illuminazione; tuttavia, il 48% di loro non si sente sicuro quando corre al buio, per svariati motivi che vanno dalla paura di essere aggrediti o molestati, al timore di non essere visti dalle auto nel traffico.

Per essere certi che la loro corsa in luoghi poco illuminati sia il più possibile priva di rischi, i runner ricorrono a varie precauzioni, come la scelta di un percorso sicuro e l’uso di prodotti in materiale riflettente; e più di un quarto dei runner (27%) condivide sempre la propria posizione geografica in tempo reale quando esce a correre al buio.

Brooks Running risolve il problema della visibilità con la collezione Run Visible: una linea completa di abbigliamento e scarpe pensata per rendere riconoscibili i runner. Aspetti positivi del correre al buio Il sondaggio ha evidenziato come per alcune persone correre al buio non costituisca affatto un problema, ma al contrario rappresenti una scelta intenzionale. Un nutrito gruppo di runner (70%) corre in condizioni di scarsa illuminazione una volta a settimana o persino con più frequenza.

L’importanza di rendersi visibili quando si corre

Fortunatamente, il problema della visibilità è risolvibile grazie all’utilizzo dei prodotti giusti. Tre quarti (75%) dei nostri runner già utilizzano prodotti rifrangenti quando escono a correre al tramonto o all’alba.

Collezione Run Visible: massima visibilità a qualsiasi ora, con o senza luce Brooks Running, azienda specializzata in prodotti per la corsa, ha tutto ciò di cui i runner hanno bisogno per essere visibili quando si dedicano alla propria attività preferita.

La collezione Run Visible, progettata specificatamente per consentire ai runner di essere visibili grazie a materiali e design innovativi,si arricchisce di nuovi prodotti che permettono di essere visibili da un veicolo in movimento anche a più di 180 metri di distanza. I prodotti della collezione sono disponibili nella versione da donna e da uomo: giacca da running Convertible Jacket,smanicato Insulated Vest, nuovi pantaloni termici Thermal Tights e maglie Long Sleeve e Short Sleeve.

Gli inserti rifrangenti 3M Scotchlite Carbon Black Stretch applicati strategicamente nei punti più interessati dal movimento, i colori a contrasto e una fluorescenza unica permettono ai runner di farsi notare anche in condizioni di scarsa visibilità. Inoltre, all’interno della Collezione Run Visible di Brooks fanno parte due modelli di scarpe di successo: Glycerin 20 e Ghost 15, perfette per la corsa su strada. I pantaloni Thermal Tights rappresentano la novità di quest’anno: aiutano i runner a restare al caldo quando cala la temperatura, grazie al tessuto DriLayer Threshold che garantisce il livello di calore ideale, per correre dove e quando si vuole, al caldo o al freddo. I Tights Run Visible Thermalsono dotati di tasche in cui riporre al sicuro gli oggetti, nonché di ulteriori tasche a scomparsa sui fianchi e di zip alla caviglia per indossarli facilmente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 22:57

