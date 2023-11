Correre con la massima ammortizzazione per evitare infortuni: ecco la nuova scarpa Brooks Ghost Max

Brooks Running presenta l’ultimo innovativo prodotto della famiglia Ghost: Ghost MAX. Grazie alla speciale mescola DNA LOFT v2 e alla tecnologia GlideRoll Rocker, questo nuovo modello garantisce un impatto più morbido con il terreno e una corsa più fluida, aiutando a proteggere le ginocchia e le caviglie di chi corre. Ghost MAX è una nuova e diversa versione della popolarissima Ghost che assicura una protezione ancora maggiore: è il modello ideale per chi ricerca nella corsa comfort e fluidità, con una protezione aggiuntiva. La particolare forma della suola di Ghost MAX garantisce una stabilità senza eguali che dà sicurezza, senza interferire con una falcata neutra. Tutti i runner, indipendentemente dal loro livello, possono trarre vantaggio da un’esperienza di corsa caratterizzata dalla massima protezione e scegliere le scarpe giuste può aiutare a prevenire lesioni e proteggere dagli infortuni.

“L’elevata quantità di morbida ammortizzazione di Ghost MAX, combinata con la tecnologia di transizione GlideRoll Rocker e un differenziale più basso, possono apportare notevoli benefici a chi soffre di fascite plantare, metatarsalgia e neuroma di Morton”, dichiara Francesco Caroni, Key Account Manager & Footwear Champion presso Brooks Running Italia. “Le scarpe Ghost MAX riducono l’assorbimento di energia nei tessuti molli del piede, consentendo una diminuzione dello stress su articolazioni, muscoli e tendini. Il corretto supporto dell’arco plantare migliora la stabilità, mentre l’esclusiva struttura Linear Last adatta la calzata alla forma del piede e dei plantari.” Ghost MAX è ideale per i runner che cercano una protezione aggiuntiva e necessita di transizioni assistite. I modelli MAX sono frutto di “Run Signature”, l’approccio olistico che Brooks adotta per comprendere meglio le esigenze dei runner e la loro esperienza di corsa, con la promessa di offrire prodotti da corsa ottimizzati in base alle esigenze biomeccaniche di ciascun individuo. Run Signature si propone di realizzare design di calzature che, attraverso le loro qualità intrinseche, aiutino il corpo a correre rispettando il peculiare schema di movimento di ognuno.

Le scarpe MAX, inclusa la nuova Ghost MAX, non sono dotate di tecnologia di supporto e sono quindi classificate come scarpe da corsa neutre. La nuova Ghost MAX ha la certificazione Carbon Neutral ed è ora disponibile su https://www.brooksrunning.com/it_it/ e presso i rivenditori selezionati al prezzo di 160 euro.

Let’s Run Barcelona con Brooks Ghost MAX

Dal 1 al 22 dicembre coloro che acquisteranno Ghost Max avranno la possibilità di vincere un weekend a Barcellona e il pettorale per correre la gara EDREAMS MITJA MARATÓ BARCELONA BY BROOKS - la mezza maratona di Barcellona che si terrà domenica 11 febbraio 2024. Il concorso è valido per gli acquisti effettuati solo ed esclusivamente presso i punti vendita dei rivenditori selezionati e sul sito Brooks Running nel periodo di validità del concorso. Per partecipare è sufficiente allegare la prova d’acquisto sulla pagina dedicata all’iniziativa attiva dal 1 dicembre 2023: https://www.brooksrunning.com/it_it/lets-run-bcn/

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 23:08

