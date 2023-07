Trail running, la leggenda mondiale Scott Jurek e la nuova Cascadia 17 Brooks

di Redazione web

Brooks Running lancia la nuova Cascadia 17 con un protagonista d’eccezione: Scott Jurek, uno dei più grandi trail runner di tutti i tempi. Nella campagna di lancio “Libera il tuo istinto animale” che accompagna la nuova Cascadia 17 si accende la sfida tra due veterani delle montagne: G.O.A.T versus goat, un gioco di parole tra l’acronimo “G.O.A.T.” che sta per “Greatest Of All Times”, ossia il più grande di tutti i tempi e “goat”, capra di montagna. La campagna è un omaggio all’intera collezione da trail running dalla testa ai piedi che comprende la linea di abbigliamento “High Point” e la nuovissima Cascadia 17. Scott Jurek ha progettato la prima Cascadia e da allora il suo nome è sempre stato legato a Brooks. Esperto di trail running conosciuto in tutto il mondo, Scott Jurek dimostra come scarpe e abbigliamento adatti possano aiutare a garantire protezione, facilità di movimento e praticità durante la corsa.

La collezione da trail running di Brooks sfida i runner a liberare il proprio istinto animale Nel nuovo video realizzato per la campagna si vede il celebre Scott Jurek - “the Greatest Of All Times” (il migliore di sempre) - faccia a faccia con uno stambecco, sfidandosi fino alla vetta. La conformazione della suola di Cascadia 17 imita lo zoccolo di uno stambecco per favorire l’aderenza su diverse superfici. Il video della campagna, girato a Tenerife, mostra come Cascadia 17 sia la scarpa perfetta per i trail runner che amano avventurarsi su percorsi imprevedibili e sentirsi comunque protetti. Scott Jurek, che è il volto di Brooks sin dal 2004, racconta: “Il trail running è un viaggio avvincente che spinge a superare i propri limiti, a connettersi con la natura e a scoprire la propria forza interiore. Una sensazione che dovrebbe essere accessibile a tutti, poiché la libertà di godersi la natura incontaminata è uno stato mentale. Tenerife è la location perfetta per la varietà del paesaggio, è uno scenario unico per il trail running. Mi sento onorato a lavorare ancora una volta al fianco di Brooks e spero che la campagna ispiri più persone possibili a inseguire la propria avventura.’’

Non solo scarpe, ma anche abbigliamento: la collezione High Point si amplia con maglie a manica lunga e corta, pantaloni impermeabili e una giacca impermeabile.

La novità della scarpa è il sistema di stabilizzazione Trail Adapt: questa tecnologia rende ogni passo stabile e sicuro, ma al contempo facile e naturale, su ogni condizione di terreno grazie a intersuola, piastra protettiva e suola integrate. Ispirata allo zoccolo di una capra di montagna, la suola ha dei tasselli posizionati strategicamente così da garantire il massimo della stabilità. Tra l’intersuola e la suola è posizionato il Ballistic Rock Shield, una piastra in PEBAX che protegge l’avampiede dalle asperità del terreno e dalle rocce appuntite. Sulla suola, sei differenti sezioni indipendenti si comprimono individualmente a seconda del terreno e creano una maggiore trazione sulla superficie. Ogni parte della suola si comporta in modo da assorbire gli urti e permettere una corsa fluida”, afferma Francesco Caroni, Apparel e Footwear Champion di Brooks. E per chi ha una fame insaziabile di avventura, la mescola in DNA LOFT v2 assicura grande ammortizzazione anche su terreni difficili, per andare lontano e salire ancora più in alto.

I tasselli sono posizionati in modo che si comprimano singolarmente nella fase di ammortizzazione, creando una sensazione di morbidezza sotto la superficie del piede e maggiore aderenza su rocce e terreni irregolari. Cascadia 17 è disponibile anche nella versione GTX: grazie alla nuova leggerissima membrana GORE- TEX Invisible Fit, la calzata è impermeabile e i piedi dei runner rimangono asciutti.

