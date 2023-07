Pilato si tuffa nei Mondiali: «Una medaglia? Voglio vivere alla giornata»

di Fabrizio Ponciroli

Da domani sino al 30 luglio sono in programma i Mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone. Nella squadra azzurra anche Benedetta Pilato, una delle stelle del nuoto italiano. La 18enne tarantina, specializzata nella rana, punta all’ennesimo grande exploit della sua giovane ma esaltante carriera nei 50 rana. Reduce da un periodo difficile, con diversi problemi fisici e pure la maturità, Benedetta è ora concentrata solo sul nuoto.

Più difficile studiare o allenarsi in vasca?

«Direi entrambi. Molto difficile portarli avanti insieme».

Ci siamo, arrivano i Mondiali. Quale è il suo obiettivo? Una medaglia?

«No, sinceramente non mi sono data un obiettivo per il Mondiale. Questo per me è un anno molto particolare. Ho avuto fare i conti con diversi problemi fisici, anche seri, quindi vivo tutto alla giornata. Diciamo che sto cercando di portare avanti il concetto del “day by day”. Vediamo cosa accadrà ai Mondiali, non so davvero».

Il momento più bello e quello più complicato nella sua giovane ma strepitosa carriera?

«Il momento più difficile sicuramente quello legato alle mie condizioni fisiche del 2023, un anno difficile per tanti motivi. Momento più bello? Me ne vengono in mente due: sicuramente il record del mondo sui 50 metri e la medaglia d’oro ai Mondiali nei 100 rana».

Cosa fa quando non è impegnata con il nuoto?

«Studio (ride, ndr) ma mi piace fare anche altro, come uscire con gli amici».

Film che le ha rapito il cuore, una serie TV a cui è legata e un piatto al quale non riesce proprio a resistere…

«Il mio film preferito è La vita è bella, anche se è un po’ triste. Serie tv dico Grey’s Anatomy. La seguo da sempre, anzi credo di averla vista almeno tre volte. Per il cibo dico la pasta, in tutti i modi in cui si può cucinare anche se non resisto davanti al gelato. Mangerei sempre del buon gelato”.

Come si concentra prima di una gara? Ascolta musica?

«La musica l’ascolto sempre, in ogni momento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA