XFactor 2020, Mika a Leggo: «Nella mia squadra non voglio gente che piange»

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 17:34

Da giovedì 17 settembre, su Sky e Now Tv prenderà il via la nuova edizione del programma che quest'anno prevede grandi cambiamenti. Dai giudici allo studio, e le premesse sono ottime.Mika, uno dei giudici più amati di tutte le edizioni di, giovedì sera torna a ricoprire nuovamente questo ruolo ma con una consapevolezza diversa: «Sono stato chiamato tante volte per diversi programmi ma la formula era sembre la stessa. Quando mi hanno chiamato eravamo in un momento in cui tutte ero sospeso e ho espresso tutte le mie paure e perplessità. Abbiamo parlato e ho capito che davvero c'era la voglia di cambiare questo show».Sorriso sulle labbra, un candore che spiazza ma idee chiarissimecosa sta cercando: «Voglio sentire quell'emozione che ti cattura, che ti fa dimenticare dove sei, quella stessa sensazione che senti quando fai sesso». Le squadre ancora non sono state assegnate ma Mika sa esattamente cosa non vuole: «Non voglio avere in squadra con me gente che piange, mi mette a disagio. Non sono una tata!»