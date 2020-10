La dedica di Alessandra Amoroso per il debutto di Emma a X Factor:«Porta i tuoi colori e falli splendere». Amiche anche nella vita, la cantante salentina ha voluto fare il suo in bocca al lupo più grande per la nuova avventura, attraverso un messaggio su twitter.

C' è chi le voleva rivali e invece Emma Marrone ed Alessandra Amoroso sono amiche anche nella vita reale.

Nate nella scuola di Amici di Maria de Filippi ne hanno fatta di strada. Con oltre dieci anni di carriera alle spalle, entrambe hanno costruito una solida carriera nel mondo della musica.

Poco prima della diretta della prima puntata di X Factor, Alessandra Amoroso ha voluto far sentire la sua vicinanza via Twitter pubblicando una foto con Emma Marrone che stasera debutta come giudice a X Factor 2020: «Emotivamente sarà difficile perché conosco la tua persona, i tuoi pensieri, le tue paure. In bocca al lupo. Emma, donna forte e fragile. Porta in questa esperienza i tuoi colori e falli splendere. Ti voglio bene. Ale #xf2020».

Emotivamente sarà difficile perché conosco la tua persona, i tuoi pensieri, le tue paure. In bocca al lupo @MarroneEmma, donna forte e fragile. Porta in questa esperienza i tuoi colori e falli splendere. Ti voglio bene. Ale ❤️ #xf2020 @XFactor_Italia pic.twitter.com/1OUXAa8Xdl — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) October 29, 2020

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 21:42

