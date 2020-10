X Factor 2020, prima puntata: ecco cosa canteranno i 12 concorrenti ai live. Attesa terminata, questa sera su Sky Uno e Now TV Emma Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli si sfideranno a colpi di inediti. E' la prima volta che accade.

Per la prima volta nella storia di X Factor 2020 i Live si aprono con gli inediti dei 12 concorrenti. Per i giudici è stato facile fare le assegnazioni, perchè i brani sono tutti, o quasi, già orecchiabili e pronti per essere amati dal pubblico a casa.

Ecco la setlist della prima puntata pubblicata sulla pagina Instagram di X Factor.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 21:41

