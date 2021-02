Uomini e Donne, caso di revenge porn in diretta: Aurora diffida Giancarlo, sotto accusa anche Tina Cipollari e Gianni Sperti

Aurora avrebbe diffidato Uomini e Donne dopo le pesanti accuse ricevute la scorsa puntata. Quello che è accaduto nel corso della trasmissione non è passato inosservato e da intrattenimento si è iniziato a parlare di reati, uno tra tutti quello di revenge porn messo in atto da Giancarlo ai danni dell'ex frequentratrice Aurora.

Nel corso della puntata infatti il "galantuomo" ha affermato di avere dei video hot di Aurora, inviati da lei per sedurlo. Accuse smentite dalla donna che ha chiesto che venissero mostrati, proprio perché certa di non aver inviato simili contenuti. La scena, al posto di essere interrotta, è invece andata avanti con Tina che ha incoraggiato Giancarlo nel vedere i filmati, Gianni che ha rincarato la dose e Maria De Filippi che non ha fatto nulla per interrompere quella terribile scenetta. Conclusione: questi video non esistevano, ma ormai il danno era fatto, quello del mancato rispetto della dignità di una donna che rischiava di essere derisa pubblicamente da un uomo colpita nella sua intimità più profonda.

Il web è insorto e molti hanno parlato di revenge porn. Per questa ragione, sorprenderebbe poco la diffida per Uomini e Donne che sarebbe partita dalla stessa Aurora. Secondo Più Donna, infatti, la diretta interessata avrebbe deciso di muoversi legalmente contro la trasmissione e Giancarlo. Nelle prossime puntate la De Filippi potrebbe chiedere di non nominare più il nome di Aurora.

Sabato 6 Febbraio 2021

