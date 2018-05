Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - “Conoscendo meglio Sossio mi sono resa conto che non vorrei mai che un uomo simile entrasse nella vita mia e di mio figlio”. A parlare, arrivata a “” nel trono over per conquistaree con cui ha avuto una relazione lampo poi finita male.Chiara racconta la love story: “Appena ci siamo incontrati è scoccata la scintilla – ha raccontato al Magazine di “Uomini e donne” - un bacio e poi un altro e la serata è proseguita in allegria e spensieratezza. Tra di noi c'era una forte attrazione fisica che ci spingeva l'uno verso l'altro. L'Unica cortesia che avevo chiesto aSossio era di non fare riferimento pubblicamente, in trasmissione, ad alcuni dettagli della nostra serata e da lui ho ricevuto ogni tipo di rassicurazione”.Le cose non sono andate però come sperava: “In trasmissione lui non è stato capace di mantenere la promessa. Ha usato nei miei confronti parole inopportune e offensive. Mi sono infuriata. A casa ho un figlio di undici anni e una madre che mi guardano e non ho voglia di passare per una poco di buono. Sono stata sicuramente eccessiva nella mia manifestazione di disappunto, ma non riuscivo davvero a capire come lui potesse essere carino e presente in privato e freddo e distaccato in trasmissione, soprattutto quando accanto a noi c'era Ursula”.Ci ha riprovato ma la situazione è peggiorata e ora i due non hanno alcun tipo di rapporto: “Non ci salutiamo neanche. Mi ha deluso moltissimo. Per la sua poca discrezione sono stata criticata da mia madre e da mio figlio che seguono il programma”.