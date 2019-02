Uomini e donne, Teresa Langella dopo il no al castello di Andrea Del Corso: «È andato oltre la finzione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Ho creduto in me e in lui, in quello che eravamo. Sembravamo così belli insieme, soprattutto nelle differenze, ma come mi suggeriscono i miei genitori, devo togliermi il vizio di metterci il cuore”, dopo il “no” ricevuto al castello di “Uomini donne” durante la puntata serale,torna a a parlare di, che l’ha lasciata sola in tv.Per lei la speranza è stata l’ultima a morire: “Persino quando si è chiusa la prima volta ho creduto che sarebbe spuntato fuori – ha fatto sapere al “Magazine di Uomini e donne” - Avevo speranza. Mi chiedo quando abbia cambiato idea. L’unica cosa certa è che non è stato mio padre a condizionarlo. Evidentemente a volte esistono delle persone che solo per il gusto di vincere arrivano a tutto.”Dopo quanto accaduto il passato insieme in tv perde senso: “Non mi aspettavo che una persona che ha sofferto nella vita, che si è aperta così tanto con me, potesse comportarsi così. Ma ha mentito sulle emozioni che provava. È andato oltre la finzione, perché puoi fingere nelle parole ma non si può fingere di provare un’emozione che lui stesso definiva magica”.