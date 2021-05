Uomini e donne, Silvia Raffaele è diventata mamma: «Benvenuto al mondo amore di mamma & papà»

Un altro fiocco azzurro a “Uomini e donne”. L’ex corteggiatrice, poi tronista, Silvia Raffaele infatti è diventata mamma del suo primo figlio, dando l’annuncio sul social: “Benvenuto al mondo amore di mamma & papà!”.

Silvia Raffaele è diventata mamma. L’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” ha infatti dato alla luce il suo primo figlio Lorenzo, nato dalla relazione col compagno Andrea La Mantia, di professione calciatore. A dare la notizia Silvia attraverso il suo account Instagram: “14 Maggio 2021 – ha scritto sul social - Benvenuto al Mondo amore di mamma & papà. Un batuffolo di puro amore. Grazie mille a tutti per i numerosissimi messaggi❣ #newborn #mybabyboy #lorenzo #fioccoblu #baby”.

Silvia Raffaele e Andrea La Mantia sono fidanzati ormai da tempo e sempre attraverso i social avevano dato l’annuncio della gravidanza dell’ex corteggiatrice.

A “Uomini e donne” Silvia Raffaele era entrata come corteggiatrice di Fabio Colloricchio, per poi salire sul trono e abbandonarlo fra le lacrime per non essere riuscita a trovare il vero amore fra i pretendenti presenti in trasmissione.

