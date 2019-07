Lunedì 1 Luglio 2019, 18:37

E’ stato un periodo duro per, dopo lo scandalo che l’ha travolta a “” dove, seduta sul trono del programma condotto da Maria De Filippi, ha nascosto il fatto di essere già fidanzata. Il tempo, la famiglia e il suo nuovo amore, Francesco Fedato, attaccante del Trapani, con ci sta trascorrendo una romantica vacanza a Formentera.I due infatti si sono innamorati e ora, come dimostrano i numerosi post pubblicati su Instagram, stanno approfittando della bella stagione per regalarsi una vacanza sulla nota isola delle Baleari, meta estiva di molti vip.La brutta esperienza è ormai alle spalle, grazie anche alla famiglia e all’amore: “Quella esperienza mi ha cambiato tanto, si impara sempre dai propri errori – ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” - Grazie a Francesco, alla mia famiglia e alle mie amiche, mii sono ripresa e ora ho ritrovato la serenità che avevo perso. Senza di loro, non ce l'avrei mai fatta. Francesco mi ha preso per mano e mi ha sgridato per la sciocchezza compiuta; ma mi ha anche detto che era il momento di ricominciare a vivere e così mi ha salvata”.