Netflix luglio 2019, le novità e le sorprese: La casa di carta e Stranger things, ma non solo

Lunedì 1 Luglio 2019, 18:10

Il luglio diporta con sé tante novità, e non solo tra le serie: se infatti la terza stagione de, così come quella di, sono attesissime da milioni di fan in tutto il mondo, non sono le uniche 'aggiunte' del mese di luglio da parte della piattaforma streaming che ha tantissimi abbonati anche in Italia.Tantissime le novità già da oggi 1° luglio, con un occhio agli anni '80 e '90: i fan dipotranno rivedere Ken il Guerriero - La leggenda di Hokuto, il primo dei cinque film basati sul cartone giapponese che 30 anni fa diventò un cult per una intera generazione. Sempre tra i film, altri cult come Vento di passioni (con Brad Pitt), Ace Ventura Missione Africa (con Jim Carrey), Panic Room eSempre da oggi inoltre sarà possibile per gli abbonati Netflix rivedere un telefilm entrato nei cuori di milioni di persone e che lanciò un giovanissimo Will Smith: parliamo ovviamente di Willy il principe di Bel Air, la cui serie completa è disponibile on demand. Restando alle serie, sbloccata la 16esima stagione de I Griffin e la seconda di Riverdale.Nei prossimi giorni e settimane, altre novità: Will Smith tornerà protagonista il 31 luglio con Hitch - Lui sì che capisce le donne, mentre altri film cult come Scuola di Polizia e Notte prima degli esami arriveranno il 15 del mese. E ovviamente le già citate Stranger Things 3 (4 luglio) e La casa di carta 3 (in arrivo il 19 luglio dopo una lunga attesa). Infine il 26 luglio sarà il grande giorno della settima stagione di un'altra serie molto amata su Netflix, ovvero Orange is the new black. Un'estate, quella di Netflix, che cercherà di non schiodarvi mai dal divano.